Два корпуса с фасадами «под кирпич» построят по реновации в районе Новогиреево

В районе Новогиреево на востоке столицы в 2025 году завершится возведение двух жилых корпусов для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Корпуса строят по адресу: Кусковская улица, земельный участок 12/1. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом.

«Здания с подземной автостоянкой возводят по индивидуальному проекту. На первых этажах разместят нежилые помещения, часть из которых в будущем займут магазины, кафе, точки востребованных сервисов и услуг. Благодаря этому здесь появятся новые рабочие места для представителей самых разных профессий. На объекте уже завершили монолитные работы», — отметил Загрутдинов.

В корпусах будет 1260 квартир. Готовая улучшенная отделка во всех квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Придомовая территория станет приватным, зонированным и озелененным пространством с оборудованными детскими и спортивными площадками, беседками и лавочками.