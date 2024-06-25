Два корпуса и поликлиника в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» готовы на 70%

В ЖК «Пригород Лесное» продолжается строительство двух корпусов и поликлиники жилого комплекса, расположенного вблизи деревни Мисайлово Ленинского городского округа. Готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Выполнен монтаж фундаментов, несущих конструкций подземной и надземной частей зданий, а также кровля, кладка наружных и внутренних стен. Строители приступили к устройству фасадов, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей. Также прилегающую территорию начали благоустраивать.

Корпуса № 5.1 и 5.2 возводят в рамках седьмой очереди строительства ЖК. Многоквартирные жилые дома представляют собой четырех и трехсекционные здания высотой от 12 до 18 этажей. Общая площадь составляет порядка 56 тыс. квадратных метров.

Завершение строительства корпусов намечено на конец 2024 года. Заселить дома планируется уже в первом квартале 2025 года.

На сегодняшний день в жилом комплексе проживает более 27 тысяч человек. Для жителей уже построены и работают четыре детских сада на 1 440 мест и две школы на 2200 мест. Согласно проекту застройки, возведут еще 12 детских садов и 9 школ, бизнес-центр, собственную пожарную часть, а также полицейский участок.

Для жителей комплекса с апреля 2023 года строится четырехэтажная поликлиника площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Ее строительная готовность на сегодня составляет 70%. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.