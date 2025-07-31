Два коммерческих помещения в САО доступны на городских торгах

В Северном административном округе Москвы на городские торги выставлены два коммерческих помещения. Бизнесменам предлагают приобрести их через открытые аукционы — оба объекта расположены в Войковском районе, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что покупка коммерческой недвижимости у города — это быстрая и простая процедура. Найти подходящий вариант можно на Инвестиционном портале Москвы.

«Город гарантирует юридическую чистоту сделки и предоставляет возможность купить понравившееся помещение не выходя из дома. Объекты в Войковском районе имеют свободное назначение. Один из них находится вблизи станции метро «Войковская», другой — недалеко от станций МЦК «Балтийская» и метро «Водный стадион». Это районы с уже сложившейся инфраструктурой, отличной транспортной доступностью и стабильным потоком потенциальных клиентов», — отметил Пуртов.

Адреса объектов: ул. Нарвская, д. 5 и Ленинградское шоссе, д. 8, корп. 1. Первое помещение занимает 69,3 кв. м и расположено на первом этаже. Второе — площадью 493,5 кв. м — находится на первом этаже и в подвале.

Заявки на аукционы принимаются до 1 и 19 августа, а сами торги состоятся 12 и 29 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах, включая форму и условия реализации, документацию, а также фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».