Два дома в подмосковном ЖК «Прибрежный парк» поставлены на кадастр

Два дома в жилом комплексе «Прибрежный парк» городского округа Домодедово поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева, дом 15. Кадастровый номер: 50:28:0070228:4514.

Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева, дом 16. Кадастровый номер: 50:28:0070228:4941.

В новых корпусах представлены разнообразные планировки — от студий до четырехкомнатных квартир. Сквозные входные группы выполнены на уровне земли для беспрепятственного передвижения. Возле входа предусмотрено отдельное помещение для хранения колясок, а в холле установлена система видеонаблюдения.

Жилой квартал «Прибрежный Парк» расположен в Московской области в городском округе Домодедово рядом с музеем-заповедником Горки Ленинские и рекой Пахра. На текущий момент здесь уже построили 16 жилых корпусов и детский сад для 300 малышей, еще один детский сад и большую школу на 1 650 мест планируют ввести в эксплуатацию до 2026 года. Проект также включает в себя разнообразную коммерческую инфраструктуру.

Застройщики Подмосковья возводят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.