Два дома по реновации построили в столичном районе Перово
Фото - © Фонд реновации
На востоке Москвы в районе Перово появились две новостройки по программе реновации. Дома имеют общую площадь свыше 51 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра города.
Новые дома возвели по адресам: улица 1-я Владимирская, дом 47, корпус 1, улица 3-я Владимирская, дом 23. Их построили по монолитной технологии. На фасадах сделали корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражным остеклением.
«В новостройках на 1-й и 3-й Владимирских улицах предусмотрено 454 квартиры общей площадью около 27 тыс. кв. м», — сказал глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, 9 квартир в домах сделаны для маломобильных жильцов. Также там есть подземные и плоскостные автопарковки.
Овчинский подчеркнул, что дома располагаются в пешей доступности от станции «Перово» Калининской линии столичного метрополитена.
На первых нежилых этажах появятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и т. д.