сегодня в 12:16

Два дома по реновации построили в столичном районе Перово

На востоке Москвы в районе Перово появились две новостройки по программе реновации. Дома имеют общую площадь свыше 51 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра города .

Новые дома возвели по адресам: улица 1-я Владимирская, дом 47, корпус 1, улица 3-я Владимирская, дом 23. Их построили по монолитной технологии. На фасадах сделали корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражным остеклением.

«В новостройках на 1-й и 3-й Владимирских улицах предусмотрено 454 квартиры общей площадью около 27 тыс. кв. м», — сказал глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, 9 квартир в домах сделаны для маломобильных жильцов. Также там есть подземные и плоскостные автопарковки.

Овчинский подчеркнул, что дома располагаются в пешей доступности от станции «Перово» Калининской линии столичного метрополитена.

На первых нежилых этажах появятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и т. д.