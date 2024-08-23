Два аварийных многоквартирных дома снесли в Наро-Фоминском округе

В подмосковном городе Апрелевка завершен снос двух аварийных жилых объектов — дома № 2 в Пролетарском тупике и дома № 1 на улице Дзержинского. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирные жилые дома площадью порядка 115 кв. метров и 100 кв. метров соответственно были построены в 1950-м году. С течением времени здания пришли в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние, стали представлять опасность для жителей и портили облик территории. В связи с моральным и физическим износом одноэтажные деревянные постройки признали аварийными и подлежащими сносу. Ранее была проведена процедура по расселению собственников жилых помещений, после чего начаты работы по демонтажу, которые полностью завершились в июле текущего года. На сегодняшний день земельный участок свободен от аварийных объектов и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время на освободившейся территории ведется строительство многоквартирного жилого дома.

Всего на территории Наро-Фоминского округа было выявлено 142 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 79 объектов, что составляет 55% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.