Духин: до конца года в Подмосковье планируют демонтировать 3600 торговых ларьков

9 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках видеоконференции заслушал доклад заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, который подробно рассказал, как в регионе проходит работа с ликвидацией незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), которые в том числе создают трудности для местных жителей и нарушают их права. Духин отметил, что с нарушителями помогает бороться мера, согласованная с подмосковной прокуратурой.

«В конце прошлого года, когда мы формулировали план в сфере трансформации НТО, у нас было около 15 тысяч таких объектов на частной земле и около 11 тысяч на государственной земле. При этом и на государственной, и на частной земле число объектов устойчиво росло», — рассказал Духин, отметив, что ситуация начала меняться в положительную сторону.

Что уже сделано

В 2025 году фактическое количество НТО на государственной земле сократилось на 1874 объекта. Это те объекты, которые уже снесли, и те объекты, которые убрали после окончания действия их договоров. Но число НТО на частной земле все еще растет, из-за чего растет число жалоб от населения.

«Жалобы продолжают расти. Почему? Потому что мы видим, что это история, которая волнует людей. И они воспринимают жалобы как реальный инструмент влияния на ситуацию. То есть таких кейсов, когда горожане пожаловались на НТО, а муниципалитеты отреагировали и убрали объекты с нарушениями — много. Поэтому сарафанное радио работает в пользу того, чтобы такие жалобы продолжали поступать», — пояснил Духин.

В качестве примера он показал уже ликвидированное НТО в Химках, где были представлены все популярные проблемы в этой сфере. Прежде чем построить павильон на Советской улице, 14, владельцы НТО незаконно вырубили сквер, который до этого посадили местные жители. Затем они поставили ларек, подключили к сетям и стали продавать не то, о чем была договоренность. Разрешение получили на фермерскую продукцию, а реализовывали в том числе табак и шаурму. И эти нарушения находили во всех ликвидированных объектах.

О планах

В 2026 году специалисты планируют демонтировать 5166 объектов на территории Подмосковья, а в 2027 году — 5000 объектов. По словам Духина, сохранить в регионе можно будет только 11 234 НТО, которые находятся на государственной и муниципальной земле. Они будут соответствовать всем нормам нового закона, который в настоящее время находится на стадии разработки.

На данный момент в Подмосковье уже демонтировано 1025 незаконно установленных НТО, еще 1424 объекта планируют ликвидировать до конца года. По словам Духина, в целом план демонтажа можно расширить еще на 1100 объектов, чтобы к концу года в Подмосковье удалось удалить 3600 НТО. Духин считает, что данный план реалистичен, однако главам всех округов Подмосковья нужно будет повлиять на скорость выполнения работ.

«Мы все одинаково правильно понимаем, что вот эти 3600 объектов, которые вы ставите в план, проанализированы. У вас есть четкий анализ по каждому месту и по его несоответствию по тем критериям, которые мы сегодня проговаривали?» — уточнил у Духина Воробьев и получил положительный ответ.

По словам зампредседателя правительства Московской области, у компетентных специалистов есть конкретные адреса и фотографии, они предоставлены всем участникам процесса для его прозрачности. Ни один объект, который отвечает нормам, не будет удален. Специалисты действуют в рамках существующих мер до принятия закона и не допускают никакого самопроизвола.

«Начиная со следующего года в нашей стране будут новые нормативные регулирования, которые поддержал президент Владимир Путин. Много было усилий всех коллег, которые были в эту работу вовлечены и продолжают ее поддерживать. <…> Первое чтение нового закона должно пройти 17 июня. Потом будет второе и третье чтение, Совет Федерации и подписание президентом», — рассказал Духин.

Новый закон начнет регулировать нестационарную торговлю в стране с 1 марта 2026 года.

Поддержка прокуратуры

В настоящее время, если компетентные органы видят, что НТО размещены в неположенных местах и производят торговлю с нарушениями, например, фрукты-овощи находятся на асфальте, то у них конфискуют продукцию до устранения всех замечаний. Это стало возможным благодаря работе с областной прокуратурой. Начиная с 2025 года, прокуратура согласовала меру, которая позволяет изъять товар.

«С этого года у нас есть поддержанный прокуратурой механизм, который позволяет забирать товар на ответственное хранение, что в случае с сезонным товаром, с продуктами питания означает автоматическую утилизацию. Если раньше на штраф в 2,5 тысячи рублей никто не обращал внимание, то теперь эта мера чувствительная», — отметил Духин и рекомендовал распространить ее на все округа и муниципалитеты Подмосковья, так как она показывала свою эффективность.

Владельцы НТО оперативно устраняют нарушения и приводят объекты ко всем нормативам, чтобы спасти свой товар.