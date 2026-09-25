Дубай вошел в число городов с самым доступным жильем в мире

Покупателю со средним доходом потребуется около пяти лет работы, чтобы приобрести квартиру площадью 60 кв. м недалеко от центра Дубая, сообщает «Царьград» .

Финансовая группа UBS сравнила рынки жилья в 23 крупных городах в исследовании Global Real Estate Bubble Index 2026. По доступности квартир Дубай занял одну из лидирующих позиций.

Годовая арендная плата за квартиру в Дубае покрывает ее стоимость примерно за 16 лет. Для покупки квартиры площадью 60 кв. м недалеко от центра Гонконга человеку со средним доходом потребуется около 15 лет работы, в Лондоне — около 11 лет, а в Париже, Токио и Сеуле — более 10 лет.

По рейтингу Knight Frank, за 1 млн долларов в Москве можно купить 36 кв. м жилья. Столица заняла седьмое место: ее результат сопоставим с Лос-Анджелесом и значительно уступает Гонконгу и Цюриху.

В рейтинге элитного жилья Savills Москва находится на пятом месте после Гонконга, Токио, Парижа и Лондона. По абсолютной цене квадратного метра в рейтинге Deutsche Bank столица не вошла в первую десятку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.