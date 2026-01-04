Драки с соседями и шум: как находят жильцов без регистрации

Факты проживания без временной регистрации чаще всего выявляются не из-за плановых проверок, а на фоне бытовых конфликтов и по косвенным признакам, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

По его словам, многие собственники и арендаторы годами нарушают правила, даже не осознавая этого, рассчитывая на то, что «так делали всегда» и проблем не возникнет.

«Люди надеются на авось: раньше никто не приходил с проверками — значит, и дальше не придут. При этом они не всегда понимают, что нарушают закон. Но незнание, как известно, от ответственности не освобождает», — отметил адвокат.

Ким пояснил, что для привлечения к ответственности необходимо доказать два факта: проживание человека в квартире и отсутствие у него регистрации по месту пребывания. Делается это как правило на основании совокупности прямых и косвенных доказательств.

«Это могут быть данные управляющей компании о резком росте потребления воды или электроэнергии, показания соседей, почтовые уведомления на имя новых жильцов, квитанции, которые раньше не приходили. Участковый фиксирует эти обстоятельства, и постепенно формируется доказательная база», — объяснил эксперт.

Чаще всего, по его словам, нарушения вскрываются после жалоб на шум, конфликтов с соседями, вызовов полиции или обращений в управляющую компанию.

«Если возникают бытовые проблемы — скандал, драка, жалобы, — подключается участковый. При долгах или исполнительных производствах в дело вступают судебные приставы, которые начинают искать человека сначала по регистрации, а затем по фактическому месту проживания», — добавил Ким.

Адвокат подчеркнул, что именно такие ситуации чаще всего приводят к проверкам и последующим штрафам как для арендаторов, так и для собственников жилья.

Ранее Ким напомнил, что ответственность за проживание в жилом помещении без временной регистрации наступает, если человек находится там более 90 дней.

