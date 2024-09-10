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Дошкольное отделение школы № 1 в Дрезне Орехово-Зуева распахнуло свои двери

В Дрезне Орехово-Зуевского округа после капремонта открылось дошкольное отделение Дрезненской школы № 1. Работы здесь проводились с января 2024 года в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В ходе капремонта строители обновили фасад здания, кровлю и входные группы, поменяли окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во внутренних помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.