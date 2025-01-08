Дошкольное отделение гимназии № 5 Красногорска откроется после ремонта в сентябре

Сразу после череды новогодних праздников начнутся отделочные работы в здании дошкольного отделения гимназии № 5, расположенной в Красногорске по адресу улица Циолковского, 1А. Оно откроется в сентябре текущего года

В учреждении завершается масштабный капитальный ремонт, в ходе которого обновленный детский сад обретёт современный красочный фасад. Также будут заменены все коммуникации и сантехнические системы, планируется установка новых отопительных радиаторов. В процессе работ заменят полы, потолки, окна и двери, что обеспечит комфорт и уют для детей и воспитателей. Планируется, что дошкольное отделение гимназии № 5 будет оборудовано по последнему слову техники и откроет новые возможности для развития и обучения юных красногорских дошкольников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», - сказал губернатор.