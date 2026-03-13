ДОМ.РФ выставил на торги помещение под магазин в Кубинке

Помещение площадью 733,2 кв. м под магазин выставили на аукцион в Кубинке Одинцовского округа. Заявки на участие принимаются до 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект расположен на первом и втором этажах здания общей площадью 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Сосновка, д. 6/1. В окружении — среднеэтажная жилая застройка, лесной массив и спортивный комплекс.

Выезд на Минское шоссе находится в 230 м от здания, остановка общественного транспорта «Сосновка» — в 150 м. Расстояние до ЦКАД составляет 15,5 км, до МКАД — 46 км.

ДОМ.РФ развивает неиспользуемое федеральное имущество в Московской области. В начале марта в Химках за 647,2 млн рублей реализовали бывшую базу отдыха технического центра «Останкино». В феврале инвестору передали ансамбль усадьбы Воронцовых-Дашковых в селе Быково за 270,56 млн рублей, имущественный комплекс в Сходне на участке 0,71 га продали за 64,2 млн рублей, а объект в Чеховском районе на участке 1 га — за 31,6 млн рублей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.