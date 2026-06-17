ДОМ.РФ выставил на торги объекты в Подмосковье

ДОМ.РФ открыл прием заявок на покупку двух имущественных комплексов в Озерах и Сергиево-Посадском округе. Участки с зданиями планируется реализовать через аукционы до конца июня и начала июля, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Озерах, входящих в городской округ Коломна, инвесторам предлагают участок площадью 0,5 га и здание 258 кв. м на улице Ленина, д. 49. Объект расположен в центральной части города рядом с автостанцией, жилой и коммерческой застройкой, а также крупной промзоной. Железнодорожная станция Озеры находится в 1,9 км, расстояние до Каширы — около 35 км, до выезда на Каширское шоссе — 39 км, до МКАД — 121 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.