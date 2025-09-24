Домклик назвал города, в которых подешевели новостройки

«За период с августа по сентябрь 2025 года стоимость квартир на первичном рынке наиболее снизилась в подмосковном Домодедово (-11,1%), а также курортных городах Ставропольского края — Минеральных Водах (-6,8%) и Пятигорске (-4,7%)», — отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Одна из особенностей рейтинга городов-лидеров по снижению цен на первичном рынке — в нем широко представлены города Подмосковья (4 города) и Ставропольского края (3 города).

Самое значительное снижение цен по итогам августа-середины сентября зафиксировано в Домодедово, где кв. м упал более чем на 11%: со 171,5 тыс. руб. до 152,5 тыс. рублей. В других городах Московской области отрицательная динамика скромнее. Так, в Одинцово цены уменьшились на 1,3% (с 223,5 до 220,5 тыс. руб.), а в Клине и Наро-Фоминске на 0,4% и 0,3% соответственно.

В тройку городов с самыми подешевевшими квартирами на первичном рынке вошли Минеральные Воды (-6,8%) и Пятигорск (-4,7%), расположенные в Ставропольском крае. В Минеральных Водах стоимость квадратного метра теперь составляет 110 тыс. руб., а в Пятигорске — 167 тыс. руб. Помимо курортных городов Ставропольского края, цены снизились и в региональном центре — Ставрополе (-2%).

За пределами топ-3 городов остался Новороссийск, где кв. м стал дешевле на 4,6% и сейчас оценивается в 215 тыс. руб.

В Мурманске «метр» в новостройке стал стоить 135 тыс. руб. (-4,2%), а в Саранске, столице Республики Мордовия, чуть более 115 тыс. руб. (-4%). Наконец, в Краснодаре снижение составило 0,5% — до 166 тыс. руб.

За период август–сентябрь 2025 года в почти 50 городах цены не изменились.