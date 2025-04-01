Дом в ЖК «Соболевка» в Щелкове получил кадастровый номер

Двухсекционный жилой дом на 272 квартиры в ЖК «Соболевка» городского округа Щелково поставлен на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Дому по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. Соболевка, д. 10 присвоили кадастровый номер: 50:14:0050501:3881.

17-этажный дом имеет общую площадь более 12 тыс. кв. метров. На первом этаже расположены нежилые помещения. В проекте предусмотрено благоустройство придомовой территории, обустройство детской и спортивной площадки.

Жилой квартал представляет собой микрорайон из 15 современных многосекционных жилых домов комфорт — класса, расположенных на берегу реки Клязьмы. В составе собственной инфраструктуры ЖК «Соболевка» — детский сад, поликлиника и парковки. В ближайшем окружении жилого комплекса расположены: гимназия № 6, спорткомплекс «Нептун» с бассейном, ледовая арена, театр, детский сад, кафе, отделения банков, поликлиники и другие социальные объекты.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.