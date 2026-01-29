Дом в ЖК «Пироговская Ривьера» в Подмосковье сдадут к концу 2026 года

Корпус №5 жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в Подмосковье готов на 40% и будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство корпуса №5 в составе ЖК «Пироговская Ривьера» началось в марте 2024 года. Сейчас на объекте ведутся работы по гидроизоляции кровли, каменной кладке и устройству наружных сетей.

Дом рассчитан на 192 квартиры и имеет девять этажей. На первом этаже предусмотрено 10 коммерческих помещений для малого бизнеса.

Придомовую территорию благоустроят: во дворе появятся спортивная и детская площадки, а также зона тихого отдыха.

В жилом комплексе на берегу Пироговского водохранилища также строятся еще три многоквартирных дома и школа на 600 мест. Под надзором Главгосстройнадзора здесь уже построено 11 домов, детский сад на 225 мест и амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.