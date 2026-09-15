Дом в ЖК «Квартал на Стрелковой» в Мытищах поставили на кадастровый учет

Новый дом на улице Стрелковой в Мытищах поставили на кадастровый учет, что позволит дольщикам оформить право собственности на квартиры и получить социальные услуги, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новый дом в ЖК «Квартал на Стрелковой» в городском округе Мытищи поставили на кадастровый учет. Дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также совершать другие юридически значимые действия.

Дом расположен по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, улица Стрелковая, дом 4А. Кадастровый номер объекта — 50:12:0101304:3567. Постановка на учет стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики Московской области и управления Росреестра по Московской области.

Общая площадь дома превышает 22 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 504 квартиры разных планировок, коммерческие помещения на первых этажах и кладовые на подземном уровне. На территории обустроили детскую площадку.

До железнодорожной станции Челюскинская можно доехать на автомобиле примерно за шесть минут. Рядом с комплексом находятся магазины, сервисы, остановки общественного транспорта, Пироговский лесопарк и Челюскинский лес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <…> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.