Дом в ЖК «Берег» Подмосковья поставлен на кадастр

На кадастровый учет поставлен новый дом в ЖК «Берег» городского округа Химки. Теперь 159 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект находится по адресу: Московская область, городской округ Химки, Международный квартал, улица Береговая, дом 6. Ему присвоен кадастровый номер: 50:10:0020407:3407.

Новый монолитно-кирпичный жилой дом общей площадью более 731 тыс. кв. метров рассчитан 159 квартир. Здесь представлены жилые помещения свободной планировки от одной до четырех комнат и просторные студии.

ЖК «Берег» — это одиннадцать многоэтажных корпусов расположенных на территории 110 тыс. кв. метров, в 11 км от МКАД в городе Химки. Комплекс окружен лесными массивами и водоемами: с севера протекает река Клязьма, на востоке проходит канал им. Москвы. На территории новостройки располагается четыре крытые двухъярусные парковки, в которых разместится 800 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.