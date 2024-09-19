Дом правосудия в Дмитровском округе планируют открыть в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства дома правосудия в Дмитровском городском округе. В настоящее время на объекте ведут работы по устройству фасадов, шахт лифтов и внутренних сетей. А также кладут стены и осуществляют отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 41% строительной готовности. А эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество устройства монолитных железобетонных конструкций.

Строительство пятиэтажного здания площадью почти 5,5 тыс. кв. метров началось в 2009 году, однако в апреле 2013 года работы были приостановлены. В июле 2023 года строительство возобновили. Ожидается, что объект сдадут в I квартале 2025 года.

В новом доме правосудия будет 13 залов судебных заседаний: 5 для уголовных дел и 8 для гражданских и административных дел. Общая вместимость — до 400 человек.

Также в здании оборудуют рабочие помещения для судей, кабинеты аппарата суда и отдельные помещения для конвоя и лиц, содержащихся под стражей.

В Доме правосудия будут работать 68 человек, включая 13 судей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.