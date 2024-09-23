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Дом для переселенцев из аварийного жилья в Подольске поставлен на кадастр

Дом для 84 семей переселенцев из аварийного жилья в Подольске оперативно поставили на кадастр. Это стало возможным благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

После подписания акта-приема передачи новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 46Б.Ему присвоен кадастровый номер: 50:55:0010315:312.

Общая площадь 13-этажного здания — более 3 тыс. кв. метров. Квартиры полностью готовые для заселения жильцов по программе переселения из ветхого жилья. Дом возведен по современным технологиям с применением долговечных и износостойких материалов. Для удобства жителей на прилегающей территории обустроено парковочное пространство. Проведено комплексное благоустройство и озеленение, для маленьких жителей предусмотрена детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.