Должен был предвидеть обман: мужчину выселили из купленной у аферистов квартиры

В столице мужчина купил квартиру у мошенников, но позднее суд его выселил, заявив, что покупатель должен был предвидеть обман, сообщает «Осторожно, новости» .

В августе 2018 года мужчина приобрел однокомнатную квартиру на улице Милашенкова. Через два года на покупателя подали в суд и потребовали его выселить. Как оказалось, первого владельца жилья — пенсионера — обманули аферисты, оформив поддельное завещание.

«Они нашли одинокого выпивающего мужчину и заставили его написать завещание на квартиру. После его смерти вступили в наследство, после чего наследник очень быстро продал квартиру. Спустя два дня собственница перепродала квартиру Андрею. Его это не смутило, потому что все документы были чистыми», — объяснила произошедшее адвокат Марианна Портнова.

Она подчеркнула, что многие перекупщики продают квартиры и автомобили довольно быстро, зарабатывая на этом.

По словам пострадавшего покупателя, в 2020 году внезапно объявилась сестра умершего владельца квартиры, которая с братом не общалась, поэтому узнала о наследстве через два года, когда срок вступления в него прошел. Женщина заявила, что ее брат страдал эпилепсией и подписал завещание под давлением.

В 2022 году суд аннулировал завещание пенсионера, а также договор купли-продажи, признав мужчину недобросовестным покупателем. Суд решил, что горожанин с высшим юридическим образованием «не проявил необходимую осмотрительность». Вместе с покупателем из спорной квартиры выселили его жену и отца, жилье временно арестовали. Сейчас москвич оспаривает решение в кассационном суде.

«Это предвзятое отношение судей к практикующим юристам. Почему-то решили, что, раз у Андрея есть образование, то он должен был предвидеть, что там орудовали мошенники. Но само преступление раскрыли только спустя два года после покупки квартиры. Каким образом он мог это предвидеть?» — удивляется Портнова.

Как добавил пострадавший, злоумышленник, который переписал на себя жилье, оказался одним из членов «банды актера Сынгаевского», которая подобным обманом присвоила ряд квартир. В 2020 году Андрея и собственника еще одной спорной квартиры допрашивали как свидетелей по данному делу, и в итоге суд признал второго покупателя добросовестным, несмотря на то, что он тоже по образованию юрист.

