сегодня в 13:18

Дольщики в ЖК «Березовая роща» в Раменском округе получают ключи

В жилом комплексе «Березовая роща» городского округа Раменское продолжается выдача ключей. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 337 дольщиков, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом и министерством жилищной политики Московской области.

Возводить 14 домов в комплексе начинал застройщик ОАО «Земли Московии», передать квартиры дольщикам должен был в 2014 году, но не выполнил обязательства.

В марте 2022 года фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области возобновил работы в ЖК «Березовая роща». Дома достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проблема обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решена. В регионе восстановлены права 117 тыс. дольщиков.

«У нас осталось 100 дольщиков в Одинцове, потому что жители не захотели получать компенсацию, а сказали достроить им дом. Дом мы достроим до конца февраля», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что все 117 тыс. обманутых дольщиков, пострадавших в разное время от недобросовестных застройщиков, получили жилье или денежную компенсацию. Власти региона продолжают контролировать дальнейшую судьбу сданных долгостроев.