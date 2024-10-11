Доля неипотечных сделок растет на рынке недвижимости Московского региона

На фоне отмены льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной ипотеке на рынке недвижимости Московского региона растет доля неипотечных сделок, сообщили РИАМО в компании Level Group.

В сентябре аналитики компании Level Group зафиксировали рост спроса на новостройки на рынке Подмосковья и столицы впервые с июля. По сравнению с августом спрос в Москве вырос на 29%. При этом на фоне отмены льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной ипотеке растет доля неипотечных сделок. По сравнению с 2023 годом спрос на новостройки без привлечения кредитных средств вырос на 8%.

В то же время ипотечный спрос продолжает снижаться: в сентябре он сократился на 65% к сентябрю 2023-го. Доля ипотечных сделок в сентябре составила всего 51%. Для сравнения — в сентябре 2023 года этот показатель находился на уровне 76%.

«Мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям: спрос медленно восстанавливается, и вместе с тем растет доля неипотечных сделок. Так, в сентябре количество сделок, оформленных без ипотеки, достигло максимума в 2024 году», ― комментирует директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем спроса продолжает снижаться. На рынке недвижимости Москвы зафиксировано снижение на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: еще год назад, в сентябре 2023 года, было продано 452 тыс. кв. м жилья. В сентябре текущего года объем снизился до 272 тыс. кв. м.

Количество сделок также сократилось на 47% к прошлому году: в сентябре было оформлено только 5 тыс. сделок, тогда как годом ранее, в аналогичный период, их было 9,5 тыс.

При этом на рынке недвижимости Новой Москвы и области снижение объема спроса к прошлому году еще более выраженное: на 53% в Новой Москве и на 56% — в Московской области.