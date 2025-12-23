Доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год

Так, на первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 71% (+3 п.п. к сентябрю и +20 п.п. к январю). Восходящий тренд объясняется как снижением ключевой ставки, так и возросшим интересом к Семейной ипотеке на фоне ожидаемых изменений. С февраля 2026-го родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки. В целом Семейная ипотека, а также другие субсидируемые государством программы остаются драйвером продаж новостроек. На первую приходится до 80% всех выданных на первичном рынке жилищных кредитов.

Известно, что в топ регионов по доле сделок с ипотекой на первичном рынке по итогам месяца вошли Тыва (98% сделок), Кабардино-Балкария (94%), Адыгея (86%), Хакасия и Пензенская область (по 84%), Оренбургская область (82%), Кемеровская и Томская области, а также Красноярский край (по 81% в каждом). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в ноябре текущего года была в Московской области (72%) и Москве (60%). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге доли ниже: 58% и 52% соответственно. Это говорит о том, что местные застройщики активно используют рассрочку как дополнительный финансовый инструмент стимулирования спроса.

«Ноябрь показал рекордный результат в 2025 году по числу расчетов условий в ипотечном сервисе “Авито Недвижимости”. Общее количество отправленных в банки анкет за месяц выросло на 18%, а кейсов одобрений — на 17%. На фоне снижения ставки ЦБ РФ и будущих изменений по Семейной ипотеке пользователи перешли к активным действиям: они не просто рассчитывают условия, а предметно взаимодействуют с банками. Поскольку программа имеет лимиты, дополнительные средства на покупку недвижимости заемщики получают за счет рыночной ипотеки. Сегодня её можно взять через ипотечный сервис “Авито Недвижимости” по ставке от 18% годовых», — сказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам ноября 2025 года составила 30% (+1 п.п. за месяц, +16 п.п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Тыва (41%), Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 37%), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область (по 35%), а также Амурская область (34%). Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (23%) и Ленинградской областях (21%). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 19% сделок, в Москве — 17%.