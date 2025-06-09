Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 569 млн руб с начала года

В Московской области в рамках прогнозного плана приватизации за пять месяцев реализовано 20 комплексов имущества, находящихся в областной собственности на общую сумму 569 млн рублей. Каждый реализованный имущественный комплекс, включенный в прогнозный план приватизации, длительное время не использовался. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В числе таких объектов, к примеру, комплекс имущества площадью 7 437 кв. м, расположенный в г. Щелково на ул. Талсинская, дом № 47. Старейшее деревянное здание 1935 года постройки, где ранее располагался Центр социальной защиты, был реализован более чем за 34 млн рублей. Приватизирован также имущественный комплекс площадью 4 563 кв. м в г. Хотьково, проезд Художественный, дом № 2 более чем за 37,5 млн рублей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По предварительным расчетам, ожидаемые поступления в бюджет от реализации областного имущества в текущем году составят свыше 1 млрд рублей.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России. Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер.

Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подается заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней.

Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.