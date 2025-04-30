Доходы не успевают за ценами: эксперт оценил падение стоимости аренды в России

Специалист по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев заявил, что несмотря на устойчивое снижение стоимости аренды в России, спрос остается на прежнем уровне, сообщает АБН24 .

«В период действия льготных ипотечных программ — таких как семейная ипотека и ранее доступная льготная ипотека на новостройки — многие граждане приобрели квартиры в инвестиционных целях. Сейчас эти объекты введены в эксплуатацию, и собственники активно выводят их на рынок аренды», — пояснил эксперт.

По его словам, доходы населения сегодня не успевают за ростом цен, это одновременно ограничивают возможности арендаторов, рынок столкнулся с перенасыщением.

Конкуренция среди арендодателей усилилась, это вынуждает их снижать цены или предлагать дополнительные возможности — включение в стоимость парковочного места или допущение проживания с животными.

Традиционно пик спроса на аренду приходится на август и сентябрь: в это время цены обычно растут, а квартиры разбирают за считанные дни. Но в этом году эксперт не готов прогнозировать рост ставок.