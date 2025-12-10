Доходность в жилом сегменте падает: как грамотно вложиться в офисные лоты

Покупка офисной недвижимости становится все более популярной среди частных инвесторов, однако многие по-прежнему не понимают, когда именно приобретение может оказаться наиболее выгодным и какие инструменты позволяют существенно снизить расходы. О том, какие решения помогут сделать инвестиции в офисные лоты более эффективными, рассказала РИАМО директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

«Частные инвесторы активно переориентируются на коммерческие помещения, поскольку доходность в жилом сегменте стабильно снижается. Сегодня квартиры приносят 5–7% годовых, тогда как офисы позволяют получать 8–12% и обеспечивают более предсказуемый денежный поток», — отметила эксперт.

По ее словам, за последние два года доля инвесторов, рассматривающих офисные помещения, выросла в несколько раз. Около 30% сделок по покупке офисов в мелкую нарезку совершают именно частные лица. Причина проста: привычные финансовые инструменты перестали давать заметную отдачу, а коммерческая недвижимость продолжает демонстрировать стабильную доходность.

Доходность: офис против квартиры

Эксперт уточнила, что разница в эффективности вложений становится очевидной при сравнении реальных показателей. Например, офис площадью 70 кв. м в бизнес-центре класса А с арендной ставкой 40–45 тыс. рублей за квадратный метр в год приносит владельцу 230–260 тыс. рублей ежемесячно. Стоимость такого объекта — около 400 тыс. рублей за «квадрат», то есть порядка 28 млн рублей за весь лот. В итоге годовая доходность достигает 10–11%.

Квартира аналогичной площади в том же районе вряд ли обеспечит более 150–180 тыс. рублей в месяц, при том, что затраты на покупку будут сопоставимыми. Кроме того, владелец жилого объекта вынужден вкладывать не менее 2–3 млн рублей в ремонт и оснащение. В случае с офисом эти расходы часто берет на себя арендатор, а договор заключается в среднем на 3–5 лет.

Вернуть НДС и увеличить доходность

Как подчеркнула Захарова, одна из наиболее распространенных ошибок инвесторов — игнорирование возможности вернуть НДС при покупке коммерческой недвижимости.

«Приобретая офис за 20 млн руб., инвестор фактически оплачивает 4 млн руб. НДС, и эту сумму можно вернуть. Реальная доходность при этом увеличивается не с 12%, а до 16–20% годовых, поскольку уменьшается фактическая стоимость покупки», — пояснила эксперт.

Возврат НДС возможен, если объект покупается компанией или индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения и используется в деятельности, облагаемой НДС. Помещение ставится на баланс, выставляется счет-фактура, после чего инвестор получает право на вычет. Дополнительным преимуществом является возможность возмещать налог с каждого платежа, не дожидаясь сдачи объекта.

Если первоначальный взнос будет внесен до конца IV квартала 2025 года, декларацию с заявлением на возврат НДС можно подать уже в начале 2026-го. С нового года действует упрощенный порядок для налогоплательщиков, у которых общая сумма уплаченных налогов превышает размер заявленного вычета. Заявить возмещение можно в течение 3 лет.

Покупка на старте продаж

Эксперт отметила, что дополнительную выгоду обеспечивает приобретение офисных лотов на ранней стадии строительства. В среднем стоимость квадратного метра в коммерческих проектах растет на 30% за весь период строительства. Ранний вход позволяет не только зафиксировать минимальную цену, но и выбрать наиболее ликвидные помещения, которые в дальнейшем проще сдавать и перепродавать.

Практика подтверждает эффективность такой стратегии. В строящихся офисных проектах стоимость квадратного метра за 2025 год выросла на 25%, и к моменту ввода объектов в эксплуатацию добавит еще около 20%. Так, купив лот площадью 40 кв. м за 15 млн руб. на старте продаж, через 2 года инвестор сможет реализовать его примерно за 20 млн руб.

Захарова подчеркнула, что успех инвестиций в коммерческую недвижимость во многом зависит от своевременно принятых решений. Использование налоговых механизмов, продуманный выбор объекта и участие в проекте на раннем этапе позволяют не только снизить расходы, но и значительно увеличить доходность портфеля.

