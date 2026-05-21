DOGMA завершила монолитные и кладочные работы в детсаду ЖК «ЭВО» в Реутове

Компания DOGMA ведет строительство образовательных учреждений на территории жилого комплекса « ЭВО » в городском округе Реутов, на Комсомольской улице. Работы проводятся в рамках реализации договора о комплексном развитии территории (КРТ).

На стройплощадке продолжают строить новый корпус детского сада на 180 мест. Монолитные и кладочные работы на объекте полностью завершены.

В настоящее время также завершаются работы по подведению внутриплощадочных инженерных сетей, а также выполнено 50% монтажа внутренних инженерных систем. Специалисты занимаются устройством фасадов здания. Генподрядчик приступает к отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. В конце лета планируется оснастить здания технологическим оборудованием и сделать меблировку.

Площадь трехэтажного здания будущего детского сада составит более 2,5 тыс. кв. м. Дошкольное учреждение сможет вместить 8 групп воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Внутри будет создано комфортное пространство для игр и развития детей. Проектом предусмотрены просторные залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищевой блок, медицинский кабинет. Прилегающую территорию детского сада благоустроят — на ней разместят площадки для игр и занятий спортом, веранды. Всего компания DOGMA планирует построить в Реутове 4 детских сада.

Жилой квартал EVO предполагает три этапа строительства и будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 3 здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, 2 школы на 1 850 мест, 2 встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на 1-х этажах.

Проект реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории г. Реутов. В настоящее время идет строительство 3-х многоквартирных домов, состоящих из 5 жилых корпусов, новых корпусов детского сада на 180 мест и школы на 750 мест.