DOGMA запустила программу «Безлимитная ипотека»

DOGMA разработала специальную программу рассрочки для покупателей жилья в подмосковных проектах компании — ЖК «Публицист» в Пушкино и EVO в Реутове. Она предназначена для покупателей, которые подходят под условия семейной ипотеки, но не могут совершить сделку в данный момент из-за отсутствия лимитов в банках. Спецпрограмма доступна на период от 2 до 4 месяцев, в зависимости от максимального срока действия решения в банке.

Согласно условиям акции «Безлимитная ипотека», размер ежемесячного платежа на период ожидания обновления банковских лимитов будет равен платежу по стандартной семейной ипотеке. Он рассчитывается по ставке 6% сроком на 30 лет.

Для участия в программе обязательно получение предварительного одобрения банка и наличие первоначального взноса — не менее 20,1% от стоимости приобретаемого жилья. До сдачи дома и передачи договора долевого участия (ДДУ) на регистрацию у покупателей должна быть одобрена семейная ипотека.

С введением дополнительных лимитов по семейной ипотеке с покупателем будет составлено дополнительное соглашение к договору рассрочки об оформлении оставшейся суммы задолженности по семейной ипотеке в том банке, где было получено одобрение.

«Запуская новую программу, компания DOGMA расширяет инструментарий поддержки потребителей на период высокой ключевой ставки, — рассказала Людмила Зайченко, коммерческий директор DOGMA. — Уже сегодня в компании действует ряд специальных условий. Мы понимаем, что бывают разные жизненные ситуации и нашим клиентам важно решить квартирный вопрос в ближайшее время, поэтому стремимся предоставить им эту возможность».

Спецпредложение суммируется с другими акциями, действующими в компании на моментобращения.

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