DOGMA вошла в ТОП-10 по объемам возводимого жилья в Мособласти

За апрель–май 2024 года DOGMA поднялась в рейтинге сразу на 12 пунктов. Рост позиций обусловлен запуском второго масштабного проекта девелопера в Московском регионе — жилого квартала «Публицист» в городе Пушкино. В апреле компания приступила к возведению первых трех домов I очереди проекта. В общей сложности здесь планируется реализовать четыре очереди строительства, площадь квартала составит 634,9 тыс. кв. м.

Первый проект девелопера в Московском регионе — жилой квартал EVO, строящийся в Реутове, — уже 6 месяцев подряд возглавляет рейтинг ЕРЗ в числе лучших жилых комплексов Московской области по потребительским качествам. По оценке ресурса, DOGMA имеет высший балл 5 «звезд» из 5 по части надежности компании и наивысший показатель по соблюдению сроков строительства.

На сегодняшний день DOGMA возводит более 2,6 млн кв. м жилья в проектах на территории ЮФО и ЦФО. Более 70 многоквартирных жилых домов уже сданы точно в срок в Краснодаре и Новороссийске, еще 6 масштабных объектов находятся в стадии реализации. Среди них жилые комплексы «Самолет», DOGMA PARK, «Рекорд 2», «Парк Победы 2» в Краснодарском крае, а также жилые кварталы EVO и «Публицист» в Московском регионе. Кроме того, готовятся к запуску новые проекты в Омске, Калуге и Ленинградской области. Все проекты реализуются с применением современных технологий и соответствуют высоким стандартам качества.