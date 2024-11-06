DOGMA дарит новогоднюю скидку 10% на покупку квартиры в Московском регионе

Федеральный девелопер DOGMA объявил о старте новогодней акции. Скидка 10% распространяется на проекты, которые компания возводит в Подмосковье — это жилые кварталы «Публицист» в городе Пушкино и EVO в Реутове, передает пресс-служба девелопера.

Предложение позволит приобрести собственное жилье в Московском регионе и сэкономить существенную сумму. Скидка 10% распространяется на квартиры в корпусах № 10, 11 ЖК «Публицист» и корпусах № 1, 2, 3 и 4 жилого квартала EVO.

Новогодняя скидка действует до 31 декабря, однако предложение ограничено. Для того, чтобы воспользоваться акцией и приобрести квартиру в современных жилых комплексах выгодно, в компании действуют ряд финансовых программ, разработанных совместно с банками, а также различные варианты рассрочки.

Сейчас на площадке жилого квартала EVO в Реутове возводят четыре многоквартирных дома и котельную, а также готовят площадку для возведения корпуса № 5. В ближайшее время начнется строительство детского сада и школы, которые будут сдаваться вместе с первой очередью проекта.

В Пушкине на объекте ЖК «Публицист» на стадии возведения три многоквартирных дома разной степени готовности. В корпусе № 11 идет посекционное возведение каркаса здания, работы выполняются на уровнях от 4 до 7 этажей. В корпусе № 10 ведется бетонирование фундаментной плиты дома, а в корпусе № 12 — устройство свайного поля. Работы на всех объектах выполняются в соответствии с графиком.

Подробности акции и условия приобретения квартиры можно узнать на сайте DOGMA или в офисах продаж.

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