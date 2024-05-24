«Дмитровские овощи» завершают строительство картофелехранилища в Талдоме

Там картофель будут хранить с использованием искусственного холода, после чего отправлять продукцию для дальнейшей фасовки и сортировки.

«Проектная мощность нового картофелехранилища — 10 тыс. тонн. Завершим строительство овощного склада к уборочной 2024 года. Это будет современное помещение, где предусмотрено как контейнерное, так и напольное хранение», — рассказал представитель агрохолдинга Сергей Щукин.

Для реализации проекта привлечено полмиллиарда инвестиций, из них 20% выделены Россельхозбанком по выгодным ставкам при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее там же в Николо-Кропотках, на территории бывшего совхоза «Измайловский» дмитровские аграрии возвели первое хранилище для семенного картофеля.

«Это место в Талдомском округе нами выбрано не случайно. Здесь поля под семенной картофель максимально удалены от вредных производств, и рядом нет полей с другим картофелем, что обеспечивает чистоту семенного материала», — добавил Щукин.

Элитным семенным картофелем аграрии «Дмитровских овощей» будут обеспечивать не только свои производственные потребности, но и других агрохолдингов Подмосковья. В уже действующее картофелехранилище агрохолдинга свозят картофель только элитных сортов: Леди Клэр, Сильвана, Ньютон. Объект построен по самым современным агротехнологиям овощехранения. Управляющие этого объекта поставили перед собой задачу вдвое сократить потери при хранении картофеля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.