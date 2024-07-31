Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции гимназии № 23 в Сходне

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с родителями и депутатами проверил ход работ по капитальному ремонту гимназии № 23 в Сходне. Площадь учреждения образования — свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Уже 1 сентября за парты обновленного корпуса сядут 175 учеников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Реконструкцию здания начали в декабре 2023 года. В настоящее время объект готов почти на 90%. Осталось установить двери, благоустроить территорию. Капитальный ремонт проводим при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Строители уже приступили к чистовой отделке здания. В ближайшее время специалисты завершат монтаж потолков, заасфальтируют дороги, застелят газон и установят новый забор. За реконструкцией следят педагогический состав гимназии и родители учеников.

«Мы планируем полностью перейти на первую смену, что благоприятно отразится на учениках. Ну и, конечно же, родительская общественность неоднократно высказывала такие пожелания. Поэтому мы максимально делаем все для того, чтобы нашим ученикам было комфортно», — прокомментировала директор гимназии № 23 городского округа Химки Олеся Климачева.

После завершения ремонта в гимназии установят новое оборудование, компьютеры завезут уже к середине августа. Еще одно нововведение для учеников — профильные классы. Среди них: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный и инженерный профили. В перспективе открытие кадетского отделения.

«В девятом классе мы с дочкой ездили к репетиторам. Это занимало очень много времени. И сейчас профильные классы — это прям большая радость для нас. Самое главное, что школа в шаговой доступности», — прокомментировала химчанка Светлана Каримова.

Новое здание гимназии поможет разгрузить другие корпусы образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.