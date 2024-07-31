Дмитрий Волошин проверил ход капремонта Дома творчества «Созвездие» в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работы по капитальному ремонту Дома детского творчества «Созвездие». Общестроительная готовность здания составляет более 30%. Завершить работы планируется до конца года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция — важный и необходимый этап для дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более двух тысяч наших юных химчан. После капремонта здесь станет просторнее, а для ребят появятся новые кружки и секции», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Вместе с главой контролируют работы на объекте родители, местные депутаты и педагоги.

«Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение нашего зала актового новым оборудованием по свету, звуку. Это важно для ребят, и, конечно, для всего преподавательского состава», — отметила педагог-организатор ДДТ «Созвездие» в Химках Ольга Степанова.

Ежедневно на объекте трудятся порядка 40 рабочих. Капитальный ремонт идет в соответствии с графиком. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов.

Строительные работы начались в апреле этого года. Важно, что на время ремонта образовательный процесс не прекращался. Занятия для ребят проводят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.