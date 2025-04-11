Дмитрий Волков принял участие в открытии нового детского сада в Красногорске

По доброй традиции в преддверии Дня космонавтики свои двери распахнул новый садик: в Павшинской пойме вместе с детишками и родителями глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков открыли детский сад на 120 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Очень долгожданный объект, который запускаем спустя годы непростых согласований и смены подрядчиков — сегодня здесь наконец-то звучит детский смех, и эти радостные мгновение поистине бесценны». — отметил Волков. ,

Небольшой и уютный садик с комфортными групповыми помещениями, музыкальным, спортивным залами и благоустроенной территорий станет частью образовательного центра «Полет» и в целом той инфраструктуры, которую развиваем в этом микрорайоне.

«Сегодня наша дальнейшая задача — сопровождать строительство еще одного важного объекта — школы на 1100 мест, которая будет находиться в Павшинской пойме на улице Центральной. В добрый путь, наши дошколята и дорогие воспитатели! Хорошего полета», — добавил глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.