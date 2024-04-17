Дмитрий Волков посетил стройплощадку воспитательно-образовательного комплекса в Нахабино

В ЖК «Красногорский» появится школа на 900 мест и детский сад на 150 мест. Объект находится на финальной стадии строительства, готовность оценивается в 70%. Открытие запланировано на 1 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Комплекс состоит из четырёх этажей и общей площадью более 16 тыс. кв. м. Внутри предусмотрены актовый зал на 414 мест, столовая на 450 мест, 50 оборудованных кабинетов, два спортивных зала, гимнастический зал, медиацентр и стадион.

В комплексе планируется реализовать различные образовательные программы, такие как социально-экономические и естественно

научные классы, предпрофессиональные классы, школьный музей и туристический клуб. Также на базе комплекса откроется музей авиамоделирования.

«Совместно с нашими уважаемыми родителями проверили готовность объекта, обсудив соответствие проектным решениям. Уже сейчас видим большой запрос в части наполняемости комплекса, и для каждого из прилегающих микрорайонов — и ЖК „Красногорский“, и ЖК „Малина“ — он в равной степени является долгожданным и востребованным», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.