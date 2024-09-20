Для застройщиков Подмосковья запустили мультифункционального помощника

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Д ля застройщиков Подмосковья запустили нового мультифункционального помощника. Сервис доступен на региональном геопортале в личном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новая услуга обеспечит застройщикам региона удобный доступ к необходимой информации и инструментам для эффективного управления проектами. Помощник разработан для повышения качества предоставляемых услуг и максимального упрощения взаимодействия между девелоперами и госорганами Подмосковья. Функционал личного кабинета выстроен на основе пожеланий застройщиков, что делает его максимально полезным и актуальным.

Как это работает? Заходите на геопортал. Выбираете личный кабинет и авторизуетесь через ЕСИА.

Что в кабинете:

мой профиль — управление данными и обновление информацию о компании;

оповещения — уведомления об изменении статусов рассмотрения заявок, о подписании и доработке, о поступивших выписках из протокола заседания Градостроительного совета;

доступные услуги — заявки на получение услуг, заключенные соглашения и договора;

мои заявления — полный перечень всех заявок, направленных на получение услуг.

Кроме того, раздел включает список обязательств по договорам и соглашениям;

мои проекты — детализированная дорожная карта градостроительной концепции, которая позволяет планировать и контролировать все стадии строительства.

библиотека — все необходимые документы, образцы, инструкции и методические материалы, НПА, которые могут быть полезны застройщикам в их работе;

обратная связь — на связи менеджер Минжилполитики, которому можно задать вопросы и получить необходимые консультации.

Запуск личного кабинета — это важный шаг на пути к цифровизации строительной сферы Московской области. Цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу застройщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.