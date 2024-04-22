сегодня в 18:35

Дизель‑генераторные установки поступили в детский клинический центр им Рошаля

«Подрядчик подготовил фундамент и проложил кабельные линии. Рабочие приступают к установке энергетического оборудования», — уточняется в сообщении.

Установка дизель-генераторных установок позволит повысить энергетическую эффективность и надежности энергоснабжения государственного учреждения здравоохранения.

Проект по строительству детского клинического центра реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и является одним из важных шагов в совершенствовании детской медицины.

К завершению работ привлечены 1 875 человек и 23 единицы спецтехники.

«На объекте ведется благоустройство прилегающей территории, отделочные работы, в том числе чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей», — уточняется в сообщении ведомства.

Комплекс будет включать 17 стационарных отделений, 13 операционных и клинический диагностический центр (КДЦ) с возможностью осуществления 300 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.