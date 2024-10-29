Дирижер Башмет выгнал бывших жильцов из своей квартиры в Москве

Дирижер Юрий Башмет выгнал из своей квартиры в столичном элитном особняке «Саввинское подворье» бывших жильцов, сообщает «МК: срочные новости» .

Он ранее подал иск в Тверской суд по вопросу выселения бывших жильцов особняка на Тверской улице, где он купил апартаменты. Шесть человек упорно отказывались съехать из жилья.

Во вторник суд решил, что по закону дирижер прав.

Ранее в Москве 17-летний внук Башмета Грант упал с электросамоката и чуть не разбился. Он потерял равновесие и упал на Пушкинской площади. Ему вызвали скорую помощь.