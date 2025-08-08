Девять подмосковных колледжей отремонтируют к концу текущего года

К 1 сентября в Пушкине будет открыт обновленный учебный корпус и мастерские техникума имени Королева, а также мастерские Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко. Кроме этого, еще семь колледжей откроют свои двери после капремонта в декабре–январе, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

инициирована Президентом. По предложению «Единой России» программа была распространена и на колледжи. В 2025 году запланирован капремонт 9 колледжей. Здесь важен постоянный контроль: от проектных решений до приемки», — подчеркнул парламентарий.

Игорь Брынцалов отметил, что депутаты «Единой России» активно вовлечены в этот процесс — в рамках Народной программы партии регулярно выезжают на объекты, проверяют качество материалов и сроки, обсуждают с родителями и студентами пожелания по модернизации зданий.

В декабре 2025 года — январе 2026 года завершатся работы в учебных корпусах колледжа «Энергия» в Балашихе, авиационного техникума имени В. А. Казакова в Жуковском, Воскресенского колледжа в Воскресенске и Орехово-Зуевского техникума. Также в регионе идут и другие работы: к концу 2025 года отремонтируют кровлю в Наро-Фоминском техникуме, общежитие Красногорского колледжа в Волоколамске и учебно-производственные мастерские в Электростальском колледже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.