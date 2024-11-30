Девелоперы смогут построить общественно-деловые комплексы в Коммунарке

Столица выделит участки в Новомосковском административном округе под строительство общественно-деловой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Девелоперы смогут принять участие в создании центра деловой активности, который формируется в Коммунарке. Город выставил на торги право на заключение шести соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов. Они позволят победителям аукционов арендовать почти 4,1 га земли для строительства общественно-деловых центров общей площадью свыше 490 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

По 6 лотам заявочные кампании в зависимости от лота заканчиваются 2 декабря, 13, 21, 27, 31 января и 6 февраля. Благодаря соглашениям девелоперы могут заключить с городом на 5 лет договоры по аренде участков за 1 рубль в год.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана общественно-деловые центры в Коммунарке могут включать паркинги, рестораны, кафе, торговые помещения и офисы.

«Площадь самого большого комплекса составит 157,9 тыс. кв. м, для его строительства будет выделено 0,92 га земли», — отметил Гаман.

Еще 2 участка каждый площадью 0,65 га передадут для строительства 53,9 тыс. кв. м и и 69,9 тыс. кв. м недвижимости.

По состоянию на конец января — начало февраля окончится прием заявок еще на 3 соглашение. Участок площадью 0,3 га подходит для строительства общественно-делового центра площадью около 60,6 тыс. кв. м, а 0,63 га выделят под строительство 43,2 тыс. кв. м недвижимости. Также 0,96 га Москва выделит под возведение комплекса площадью 104,6 тыс. кв. м.

На Инвестпортале Москвы доступно больше информации по актуальным предложениям города, включая льготные программы. Для участия в аукционе необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

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