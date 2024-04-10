Девелопер передал собственникам ключи от нового корпуса бизнес-парка в Москве

Инвестор ГК «Пионер» передал собственникам ключи от всех помещений в четвертом корпусе бизнес-парка Ostankino, расположенного в Бутырском районе столицы. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в корпусе возникнет около 2 тыс. новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он отметил, что соглашение о строительстве бизнес-парка Ostankino стало первым договором города с инвестором в рамках программы стимулирования создания МПТ.

«Полностью завершить возведение делового комплекса, состоящего из шести зданий, планируется в 2026 году. По городской программе там будет создано около двух тысяч рабочих мест», – сказал Овчинский.

Выездные проверки

Фото - © Бизнес-парк Ostankino/Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 12-этажном здании располагаются офисы представителей IT- и транспортно-логистического секторов, а также строительных компаний и архитектурных бюро.

«Четвертый корпус общей площадью более 22 тыс. кв. м. ввели в эксплуатацию летом 2023 года, соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. За весь период строительства здания инспекторы ведомства организовали шесть выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации», – рассказал председатель комитета Антон Слободчиков.

Он добавил, что в рамках контроля долевого строительства без взаимодействия с застройщиком провели 30 проверок.

В пяти корпусах уже реализованы офисные помещения.

Создание рабочих мест

Фото - © Бизнес-парк Ostankino/Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«После ввода в эксплуатацию всех зданий в бизнес-парке Ostankino смогут трудиться более 10 тыс. человек. Инвесторы и арендаторы заинтересованы в качественных рабочих пространствах, соответствующих современным экологическим стандартам», – сказал директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин.

Согласно условиям программы стимулирования создания МПТ девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, на котором появятся новые рабочие места.

Программа стимулирования создания МПТ

Фото - © Бизнес-парк Ostankino/Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас программа охватывает практически все районы столицы. Городское правительство заключило с инвесторами свыше 90 соглашений, предполагающих возведение более 4,5 млн кв. м. недвижимости – новые учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные объекты, логистические комплексы и промпредприятия.

Суммарно в развитие города и создание мест приложения привлекут более 1,4 трлн рублей. Это позволит создать свыше 210 тыс. рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Отправить заявку на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестпортале Москвы.