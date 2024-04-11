Детскую поликлинику с бассейном построят в Пушкине в 2025 г

Инспекторы Госстройнадзора Московской области проверили ход начала строительства детской поликлиники на 400 посещений в смену в г. Пушкино, которая войдет в состав Московской областной больницы имени профессора Розанова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ГСН осуществили осмотр территории с применением технологии «Невидимого надзора», которая позволяет проводить обследование начального этапа строительства с помощью квадрокоптеров, что сокращает сроки проведения проверки с 10 дней до 20 минут и не предполагает очного взаимодействия с застройщиком. Практика была одобрена Агентством стратегических инициатив и размещена на платформе «СМАРТЕКА».

Строители приступили к возведению будущей поликлиники в феврале этого года. В настоящее время уже выполнены подготовительные работы, ведется устройство шпунтового ограждения.

Общая площадь новой шестиэтажной детской поликлиники в Пушкине на 400 посещений в смену составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Здесь, помимо профильных кабинетов и процедурных, где будут оказывать медицинскую помощь в амбулаторных условиях, также разместится лечебно-плавательный двенадцатиметровый бассейн.

Ввести объект в строй планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.