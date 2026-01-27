Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» Домодедово поставлен на кадастровый учет

Детский сад на 150 мест в жилом комплексе «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово поставлен на кадастровый учет. Объект зарегистрирован благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад расположен по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Ям, улица Мезенцева, строение 6. Общая площадь трехэтажного здания составляет 2,5 тыс. кв. метров. Учреждение рассчитано на 6 групп для детей от 1,5 до 7 лет и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания.

В здании оборудован пищеблок с горячим и холодным цехами, групповые помещения с теплыми полами и отдельным выходом во двор для малышей, зал для занятий физкультурой, кружковые комнаты, музыкальный зал, а также кабинеты для логопеда и психолога. При входе размещены колясочная и велопарковка.

На прилегающей территории построены игровые площадки с навесами, спортивная площадка и многофункциональная зона для мероприятий. Это уже второй детский сад в проекте. В ЖК «Прибрежный Парк» планируется строительство трех детских садов на 800 мест, школы на 1650 мест, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и многоуровневого паркинга.

Девелоперы реализуют комплексное развитие территории, возводя вместе с жильем необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.