Детский сад в ЖК «Новое Видное» Ленинского округа построен на 14%

Детский сад на 350 мест в ЖК «Новое Видное» Ленинского округа готов на 14%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется вместе с домами первой очереди в I полугодии 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соцобъект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Строительные работы ведутся по установленному графику. На площадке задействовано 35 человек и башенный кран. На данный момент строители завершили работы по фундаментной плите и приступили к работам по вертикальным конструкциям цокольного этажа. Монолит выполнен на 35%. В числе дальнейших работ — устройство перекрытия цокольного этажа.

Трехэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв. метров выполнят в природном стиле — с учетом дизайн-кода жилого комплекса «Лесные озера». Для каждой из 14 групп детей оборудуют многофункциональные помещения со спальней, буфетной, игровой и санузлами. Для удобства родителей при входе оборудуют вестибюль для ожидания детей и колясочную. В здании предусмотрены пищеблок полного цикла, медицинский блок. В целях безопасности появится комната охраны.

На втором этаже запроектированы помещения для развивающих занятий. В том числе просторный зал для занятий музыкой и проведения различных праздничных мероприятий. Также здесь появится спортивный зал, который оборудуют современными детскими тренажерами. Помимо этого, на втором этаже разместятся кружковые для творческих занятий и кабинеты специалистов — психолога и логопеда.

Территория детского сада получит комплексное озеленение и благоустройство. Для каждой группы детей в соответствии с возрастом оборудуют игровые площадки, а также установят перголы для защиты от осадков и солнца. В игровых зонах появятся спортивные лабиринты, домики-беседки, доски для рисования и прочие развивающие элементы. Кроме того, возле детского сада создадут спортивную площадку площадью 340 кв. метров и общий двор с цветниками и огородами.

ЖК «Новое Видное» строится в Ленинском округе Московской области, соседствует с Видновским лесопарком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». Всего в рамках проекта появится более 60 корпусов переменной этажности на 20 тыс. квартир общей площадью свыше 840 тыс. кв. метров.

На первых этажах домов предусмотрено около 70 тыс. кв. метров коммерческих помещений. На территории комплекса будет все необходимое для комфортной жизни: семь детских садов в общей сложности на 1 975 мест, четыре школы на 4 450 мест, поликлиника, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.