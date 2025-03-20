Детский сад строят на улице Молодежной в Раменском округе

На сегодняшний день строится второй этаж здания. Новый детский сад локализуется в ЖК «Десятка» Раменского округа и рассчитан на 225 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

Реализация проекта строительства проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В строительстве участвуют более чем 50 сотрудников и три единицы техники. В данный момент выполняются работы по возведению наружных и внутренних стен, прокладке инженерных коммуникаций и утеплению подвального помещения. Общая степень готовности объекта на сегодняшний день равна 15,5%.

В новом детском саду созданы все условия для комфортного и безопасного времяпрепровождения малышей. Здание будет включать в себя десять групповых ячеек, каждая из которых будет оснащена раздевальной, буфетной, спальней, игровой зоной и санузлом. Для развития и обучения детей предусмотрены специализированные помещения: просторные залы для музыкальных и спортивных занятий, а также кабинет логопеда.

Для детей всех возрастов на прилегающей территории будут обустроены игровые площадки, оснащенные современным оборудованием: беседки, песочницы, лабиринты и другие увлекательные элементы. Кроме того, предусмотрены две спортивные площадки с безопасным покрытием, где можно заниматься физкультурой на открытом воздухе. Территорию огородят и озеленят, высадят деревья и кустарники. Организуют парковочное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.