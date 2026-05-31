Детский сад школы № 12 в Подольске капитально отремонтируют до конца года

Продолжается капремонт детского сада на улице Кирова. Строительная готовность на сегодня приблизилась 60%.

Строители завершили демонтаж старых конструкций и ведут общестроительные и отделочные работы. Одновременно проводят ремонт кровли и фасада здания и монтируют инженерные коммуникации. На стройплощадке задействованы 50 специалистов.

В здании детского сада заменят окна и двери, возведут новые внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, уложат новые полы, обновят освещение. В здании также полностью заменят инженерные коммуникации — системы водоснабжения, канализации, отопления и электрики. После окончания общестроительных работ в детский сад закупят новую мебель и оборудование.

Работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.