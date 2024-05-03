Детский сад на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа готов на 80%

В подмосковных жилых комплексах активно возводят объекты социальной инфраструктуры. Строительство пятого детского сада на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа находится на финальной фазе. Готовность объекта составляет 80%. Ввод в эксплуатацию новой дошкольной образовательной организации запланирован до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На объекте завершены монолитные и кладочные работы, выполнен монтаж окон и наружных витражей, проведено отопление, проложены наружные сети. В настоящий момент строители завершают фасадные и кровельные работы, и уже приступили к благоустройству территории. Вместе с этим, в здании ведутся чистовые отделочные работы. На строительной площадке задействовано 55 человек и три единицы техники.

Для каждой группы в здании площадью 4,7 тыс. кв. метров предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлами. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в оборудованных залах. Также запроектированы кружковые для дополнительных развивающих занятий.

Прилегающую к детскому саду территорию благоустроят и озеленят. Для защиты от солнца и осадков оборудуют специальные навесы, появятся две спортивные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, на одной из которых установят футбольные ворота.

ЖК «Пригород Лесное» расположен в Ленинском округе, в 7 км от МКАД. В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура: помимо строящегося детского сада на 360 мест, на территории проекта сейчас возводят третью и четвертую школы каждая на 1 100 мест, детский для 250 воспитанников и поликлинику на 1 000 посещений в смену.

Всего в ЖК построят 9 школ, 17 детских садов, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2050 посещений в смену, отделение полиции, пожарное депо и паркинги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе стартовала запись детей в первые классы. Он обсудил приемную кампанию с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. Также на совещании рассматривали вопрос о подготовке к проведению ЕГЭ в этом году.

«Всегда очень важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это учителям и всем, кто отвечает за образование. Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа», — заявил Воробьев.