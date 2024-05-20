Детский сад на 300 мест в Домодедове поставили на кадастровый учет

Детский сад на 300 мест в округе Домодедово поставлен на кадастр. Объект расположен на территории ЖК «Прибрежный Парк». Дошкольное учреждение возвели в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Общая площадь здания на три этажа составила порядка 4,6 тыс. кв. метров, и рассчитано на 12 многофункциональных групп для разных возрастов. Также в садике оборудовали спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок. Спроектированы кабинеты специалистов — врача, логопеда и психолога. Для санок и колясок установили специальную входную группу.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Для прогулок появились спортивные площадки с игровым оборудованием и теневыми навесами. По периметру территории установили двухметровое ограждение.

ЖК «Прибрежный Парк» находится в 9 км от МКАД на юге Московской области — в районе съезда на трассу М-4 и Каширского шоссе, возле железнодорожной станции «Ленинское».

Комплекс рассчитан на молодых людей и семей с детьми. Будет построена школа на 1 650 мест, три детских сада, рассчитанных на 800 малышей. Также здесь возведут поликлинику для взрослых и детей на 216 посещений в смену. Первые этажи ЖК отдадут под коммерцию — магазинам и сервисам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.