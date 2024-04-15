Детский сад на 300 мест построят в ЖК «Ярославский» в Мытищах

Детский сад на 300 мест построят в ЖК «Ярославский» городского округа Мытищи. Застройщику уже выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соцобъект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

В новом детском саду запроектировано 12 групповых состоящих из помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. В каждой групповой предусмотрена спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Также оборудуют физкультурный и музыкальные залы.

На территории будут размещены детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивная площадка. Новый садик будет построен по принципам безбарьерной среды — все входы в здание расположатся на уровне земли, появятся пандусы, поручни и широкие тротуары. На всей территории детского сада предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение, интегрированное в городскую систему. Будут смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

В детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей. Предметно-пространственная среда будет организована таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности.

В ЖК «Ярославский» заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы на 2 100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием. Вокруг комплекса четыре лесопарка, поблизости благоустроенная набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.